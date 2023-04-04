تفاصيل امتحانات الصف الثاني الثانوي 2023.. موحدة على مستوى الإدارة

أعلنت عدد من المديريات التعليمية، تفاصيل امتحانات الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي، المقرر أن ينعقد في شهر مايو المقبل وفقًا للمواعيد المحددة بالخريطة الزمنية للعام الحالي والمعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

امتحانات الصف الثاني الثانوي 2023.. تجهيز البنية التكنولوجية

وأكدت المديريات التعليمية، في خطاب رسمي، تتولى كل مدرسة عملية متابعة وتجهيز البنية التكنولوجية قبل انعقاد امتحانات الصف الثاني الثانوي، وطبع أكواد كل مادة للطلب بوقت كافٍ وطبع امتحانات ورقية لطلاب المنازل والدمج بحسب القرار المنظم لذلك، ونسبة ورقية للطلاب المنتظمون توزع عليهم في حالة حدوث أي عطل في الامتحان الإلكتروني.

امتحانات الصف الثاني الثانوي.. موحدة على مستوي الإدارة

وأضافت المديريات التعليمية أنّ الامتحانات تعقد في مقرر الفصل الدراسي الثاني 2023 فقط، وفق مواصفات الورقة الامتحانية التي أُعدت من قبل مستشاري المواد بالوزارة مع توحيد الامتحان على مستوى الإدارة، وتوضع الأسئلة عن طريق موجّه أول المادة بكل إدارة على أن يشدد على سرية الامتحان سواء كان ورقيا أو إلكترونيًا مع مراعاة نسبة الأسئلة المقالية والإلكترونية في كل مادة مع مراعاة ما تم تحديده للاطلاع والقراءة.

الامتحانات ورقية لطلاب المدارس غير المتصلة بالإنترنت

وأشارت المديريات، إلى أنّه بالنسبة لطلبة المدارس الحكومي والخدمات والمدارس الخاصة والمتواجدين بمدارس غير متصلة بالإنترنت أو الطلبة الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت بمدارس بها شبكة أنترنت وكذلك طلبة المنازل يتم أدائهم للامتحانات ورقيا في جميع المواد.

كما أكدت المديريات التعليمية، أنّ يكون الامتحان الورقي للصف الثاني الثانوي هو نفس الامتحان الإلكتروني وتتولى كل مدرسة عملية التصحيح والرصد وإصدار النتيجة بعد العرض علي مدير الإدارة، وتعقد الامتحانات العملية قبل الامتحانات النظرية بمعرفة المدرسة.

وأضافت المديريات، أنّ امتحانات طلاب الدمج تعقد ورقياً في مواعيد أقرانهم وطبقاً للمواصفات الفنية لورقة الامتحان الخاصة بكل إعاقة كما هو متّبع في الأعوام السابقة، يعامل طلاب الخدمات كطلاب منتظمين وفقا للقرار 357.