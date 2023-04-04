نادية عمارة عبر قناة الناس: أبواب الله عز وجل لا تغلق أبدًا

قالت الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية، إنَّ الله عز وجل أبوابه لا تغلق أبدا، موجهة جميع المؤمنين بضرورة التوبة والإقلاع عن الذنب في كل الفترات صباحًا ومساءً فضلا عن مداومة الاستغفار لله سبحانه وتعالى، ذاكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر 100 مرة يوميًا رغم كونه مغفور له ما تقدم من ذنب وما تأخر.

المغفرة الواسعة صفة رب العالمين

وأضافت «عمارة»، خلال برنامجها «قلوب عامرة» المذاع عبر قناة الناس، أنَّ المغفرة الواسعة صفة رب العالمين، مشيرة إلى أن من يغفر للناس يغفر الله له، ومن تجاوز عن أخطاء الأخريين يتجاوز الله عنه، إذ أن الجزاء من جنس العمل، ذاكرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «ارحموا ترحموا».

الله عز وجل أودع شيئًا من المغفرة بقلوب العباد

وتابعت أنَّ الله عز وجل أودع شيئًا من المغفرة في قلوب من يشاء من عباده، وأمرهم سبحانه وتعالى بالعمل بها أي الستر والمغفرة، مشيرة إلى أهمية أن يتصف الإنسان بالمغفرة للعباد والصفح الجميل عن عيوبهم وأخطائهم، موضحة أن المؤمن المتخلق بمعاني وأسماء الله الغفور لا يرى عورة إلا سترها، ولا ذلة إلا غفرها، وإذا اعتذر إليه أحد أخطأ فيه، قبل اعتذاره وعامله بالإحسان.