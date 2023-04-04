نادية عمارة على قناة الناس: لا يوجد تعارض بين طاعة الزوج ومودة الأهل

قالت الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية، إنَّه لا يوجد تعارض بين طاعة الزوج ومودة الأهل، ولكن لا يتداخل الإثنين مع بعضهم البعض، مشيرة إلى أنَّه لا طاعة إلا في معروف، فلا يجب طاعة الأهل في أمور لا تتناسب مع طبيعة حياة المرء ولا تتفق مع الحق فضلا عن كونها تفسد على الإنسان حياته.

وأضافت «عمارة»، خلال برنامجها «قلوب عامرة» المذاع عبر قناة الناس، أنَّه يجب علينا أن نتواصى بالحق، لافتة إلى أنَّ التواصي بالحق أحد أسباب سعادة الإنسان في الدنيا وليس غش بعضينا لبعض وإفساد العلاقات فيما بيننا، موضحة أن الإنسان يؤجر على صبره في الشدائد واضطرابات الحياة التي يتعرض لها.

التدخل في علاقة الزوج بزوجته

ووجهت نصائح لجميع الأهالي: «النبي صلى الله عليه وسلم حذر من التدخل في علاقة الزوج بزوجته وإفسادها وإحداث مشكلات بها بأي طريقة سواء نقل كلام ليس له داعي أو عمل مقارنات بينها وبين غيرها، وغيرهم»، ذاكرة قول النبي صلى الله عليه وسلم «ليس منا من خبب امرأة على زوجها».

لا مانع لاعتراف الإنسان بخطائه

وأشارت إلى أنَّه لا مانع لاعتراف الإنسان بخطائه، ويجب على الإنسان تصحيح مساره من أجل تنشئة علاقات سوية مع الأخريين والأسرة، موضحة: «لو الرجل طلق زوجته وتركها، ومن ثم أراد أن يرجعها، فالأولى أن ترجع الزوجة».