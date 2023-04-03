نادية عمارة تكشف عبر قناة الناس عن أسرع طريقة لإجابة الدعاء (فيديو)

قالت الدكتورة نادية عمارة الداعية الإسلامية، إن اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى وهو الطريقة الأسرع لإجابة الدعاء.

وأضافت «عمارة» في حديثها ببرنامج «قلوب عامرة» على قناة «الناس»، أن روي عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمع رجلًا يقول: اللهم أني أسالك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد، فقال لقد سألت الله تعالى بالاسم الذي فغذ سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب.

يذكر أنَّ برنامج «قلوب عامرة» هو برنامج ديني اجتماعي يومي من تقديم الدكتورة نادية عمارة يذاع يوميًا على قناة الناس.