مسلسل حضرة العمدة الحلقة 12.. بسمة تتهم دينا بالسرقة

شهد مسلسل حضرة العمدة الحلقة 12، وقوع خلاف بين بسمة التي تجسد دور زوجة محمود حافظ، ودينا التي تجسد دور شقيقة روبي «صفية الفارس - عمدة قرية تل شبورة»، حيث اتهمتها بالسرقة.

مسلسل حضرة العمدة الحلقة 12

وجاء اتهام بسمة لـ دينا، خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 12، لمجرد شراء دينا «كوليه»، كانت تنوي بسمة شراءه، حيث شعرت الأخيرة بغضب شديدة تجاهها، ووصفت ذلك بالسرقة.

وقالت بسمة، في مسلسل حضرة العمدة الحلقة 12: «عشان أنا قلت لك أن أنا نفسي في الكوليه ده وهشتريه.. تجري أنتي من ورايا وتروحي تشتريه.. دي اسمها سرقة.. وأنا مستحيل ألبس حاجة شبه اللي معاكي ده»، فيما حاولت روبي ومحمد محمود عبدالعزيز، تهدئة الوضع.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي، وأحمد رزق، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود حافظ، وأحمد بدير، وسميحة أيوب، وإيهاب فهمي، وبسمة، ودينا، ووفاء عامر، ومحمد مهران، وحسام داغر وآخرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى،. وإخراج عادل أديب.

مواعيد مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي

ويعرض مسلسل حضرة العمدة على شبكة تليفزيون الحياة، يومياً طوال شهر رمضان من السبت إلى الجمعة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، كما يعاد 3 مرات أخرى، حيث تكون الإعادة الأولى في تمام الساعة الثانية والنصف صباحا، والإعادة الثانية الساعة العاشرة والنصف صباحا، والإعادة الثالثة والأخيرة في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم التالي.