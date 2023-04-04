أماكن وأسعار بيع اللحوم التشادية في المحافظات.. الكيلو يبدأ من 130 جنيها

تواصل المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة بيع اللحوم بأسعار مخفضة على مستوى الجمهورية، ويبحث الآلاف من المواطنين عن أماكن وأسعار بيع اللحوم التشادية في المحافظات التي تتوفر بكميات كبيرة في المعارض الحكومية، وكذلك منافذ ثابتة ومتنقلة لحزب حماة الوطن في المحافظات.

أسعار بيع اللحوم التشادية في المحافظات

ويقدم حزب حماة الوطن في محافظة المنوفية، أماكن وأسعار بيع اللحوم التشادية من خلال منافذ متنقلة في سيارات تجوب الشوارع في القرى والمدن المختلفة بأكثر من 50 سيارة، وفق ما أكده أحمد جمعة المتحدث الإعلامي باسم الحزب في محافظة المنوفية، موضحا أن سعر الكيلو 145 جنيها.

أسعار اللحوم التشادية في المحافظات

وفي محافظة سوهاج، فإن اللحوم التشادية، تعرض في معارض أهلا رمضان بأسعار من 130 وحتى 145 جنيها وفقا لما أكده المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بسوهاج، موضحا أن المنافذ تعرض اللحوم بأسعار منخفضة، تسهيلا على المواطنين وفي توجيهات الدولة المصرية.

أماكن اللحوم التشادية في القاهرة والجيزة

وفي محافظتي القاهرة والجيزة، فإنّ أماكن بيع اللحوم التشادية، موجوده في عدة أماكن ومن بينها، منفذ مدينة نصر بمجمع التوفيق، وسيارات متنقلة في شارع عز الدين عمر، ومجمع 23 يوليو في ميدان العباسية، ومنفذ ماركت 6 أكتوبر بميدان الحلمية مصر الجديدة، ومجمع خدمات بشارع العروبة بطريق صلاح سالم مصر الجديدة، ومنفذ بيع بالمعادي في شارع العروبة، فضلا عن منافذ متنقلة لحزب حماة الوطن منتشره في شوارع القاهرة والجيزة.

وفي محافظة الفيوم، فإن أسعار وأماكن بيع اللحوم التشادية، فإنها متوفرة في ثلاث منافذ للتموين بمناطق السهراية، والبارودية، ورفعت عزمي، وفق ما أكده المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين بالفيوم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، موضحًا أن سعر الكيلو يبدأ من 130 إلى 145 جنيها للكيلو.