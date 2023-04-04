السجن 3 سنوات لعامل بتهمة تجارة المخدرات في سوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، عاملا بالسجن المشدد 3 سنوات حضوريا، وغرامة 50 ألف جنيه، لإدانته بالاتجار فى الشابو المخدر وجوهر الميتامفيتامين بدائرة مركز البلينا.

وصدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار محمد جمال عوض، وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثي ووئام سامي نجيب، وأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقى.

حيازة مواد مخدرة

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز البلينا، عندما اتهمت الجهات المختصة المتهم «أ.خ» بالاتجار فى المخدرات وجوهر الميتامفيتامين بدائرة المركز وترويجه على عملائه من المتعاطين وأصحاب الكيف، وتم ضبط 12 كيسا من الشابو وجوهر الميتامفيتامين كانت معدة للبيع، وبمواجهة المتهم اعترف بالاتجار في المخدرات، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها السابق.

السجن 15 عاما لتاجر مخدرات

وكانت محكمة جنايات سوهاج قضت بمعاقبة المتهم «ا.ف.ا» بالسجن المشدد 15 سنة، وغرامة 100 ألف جنيه، لإدانته بالاتجار في مخدر الشابو وجوهر الميتامفيتامين بدائرة مركز المنشاة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثي، ووئام سامي نجيب، بأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقى.