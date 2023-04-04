فنلندا ترفع علمها أمام مقر «الناتو» خلال أيام.. وروسيا تبدأ تنفيذ الحصار

أعلن الجيش الروسي عن حشد قواته بالقرب من حدود فنلندا العضو الجديد بحلف الناتو، وبذلك تبدأ «موسكو» في تنفيذ تهديدها.

قبل الانضمام الرسمي للناتو.. القوات الروسية تحتشد على حدود فنلندا

ووفقا لموقع قناة «العربية»، فمن المقرر أن يُرفع علم فنلندا أمام مقر حلف شمال الأطلسي، المعروف بالناتو، خلال أيام قليلة عقب إعلان الانضمام رسميا اليوم الثلاثاء.

الجيش الروسي يعلن عن ترتيبات جديدة في بيان

وكان نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، أكد أن بلاده ستعزز قدراتها العسكرية في غرب وشمال غرب البلاد، وذلك ردا على انضمام جارتها فنلندا لحلف الناتو، كما أعلن الجيش الروسي عن ترتيباته الجديدة في بيان.

حلف الناتو يتأهب للرد على تحرك القوات الروسية نحو فنلندا

وبدوره، أكد أمين عام حلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، أنَّ الجناح الشرقي للناتو يتأهب مستعدا لصد التحركات الروسية، مشدداً على أن العملية العسكرية لموسكو في أوكرانيا جعلت من الحلف أقوى كثيرا من ذي قبل.

ولم يغفل «ستولتنبرج»، الإشارة إلى أن انضمام فنلندا للحلف يعزز الأمن في المنطقة الشمالية، مؤكدا أن باب الناتو مفتوح للانضمام أمام أي دولة ديمقراطية، وأن انضمام «هلسنكي» يمنحها عضوية كاملة.

اقتراب الجيش الروسي من حدود فنلندا وتهديدات نووية

وفي المقابل، اعتبر وزير الدفاع الروسي سيرجي كوجوجيتوفيتش شويجو، أنَّ انضمام فنلندا إلى حلف الناتو أمر يعزز المسار المعادي لبلاده ويعزز مخاطر اتساع الصراع، كاشفا عن أن بعض مقاتلات بيلا روسيا جاهزة لحمل رؤوس نووية.