السيسي يتسلم رسالة من نظيره الإماراتي للمشاركة في «COP28» بدبي ديسمبر المقبل

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، السفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، وذلك بحضور وزير الخارجية، وفق ما صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

بن زايد: حريصون على الاستفادة من التجربة المصرية في «COP27»

وتسلم الرئيس السيسي، خلال اللقاء رسالة خطية من الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، تتضمن دعوة الرئيس السيسي للمشاركة في القمة العالمية للمناخ COP28، المقرر أن تنعقد بمدينة دبي في شهر ديسمبر المقبل، مع تأكّيد حرص الإمارات على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين والاستفادة من التجربة المصرية في هذا الإطار، خاصةً في ظل نجاح مصر في استضافة القمة السابقة (COP27) بشرم الشيخ على نحو نال تقدير العالم، وكذلك ما نجحت الرئاسة المصرية للقمة في تحقيقه من نتائج إيجابية في العمل المناخي الدولي.

الرئيس: مصر تثق في قيادة الإمارات لقمة المناخ المقبلة

من جهته؛ طلب الرئيس السيسي نقل تحياته إلى الشيخ محمد بن زايد، مؤكّداً ثقة مصر في قيادة الإمارات لقمة المناخ المقبلة في ضوء القدرات الإماراتية المشهود لها بالتميز، ومؤكداً كذلك الحرص المتبادل على تعظيم التعاون ونقل الخبرات المصرية في هذا الصدد، لاسيما في ظل خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية، وذلك لضمان خروج القمة بنتائج إيجابية في صالح دعم عمل المناخ الدولي بكافة مكوناته، وكذا مراعاة الشواغل ذات الصلة للدول النامية والأفريقية.