القليوبية تصدر كتابا دوريا لترشيد استهلاك الكهرباء في المصالح الحكومية

أعلنت محافظة القليوبية، البدء في تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء في جميع المنشآت والمباني الحكومية على مستوى المحافظات، وكذلك الكتاب الدوري من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الصادرة في هذا الشأن.

ترشيد استهلاك الكهرباء في المنشآت الحكومية

وأوضحت محافظة القليوبية، اليوم، في بيان لها، أن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أصدر الكتاب الدوري بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء بكل المباني والمنشآت الحكومية والشوارع والميادين بنطاق المحافظة، وشدد على جميع مديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الشركات بسرعة التنفيذ.

غلق الإنارة عقب انتهاء العمل

وأشار البيان إلى أن الكتاب الدوري الذي أصدره محافظ القليوبية يتضمن التنبيه والتشديد على ترشيد إستهلاك الكهرباء بكل المباني والمرافق طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقِب انتهاء ساعات العمل الرسمية، عدا ما تفرضه مقتضيات العمل في بعض الأماكن، مثل غرف عمليات الأزمات والمكاتب المهمة، علاوة على تخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة والمحاور الرئيسية بنسبة 75%، بالتنسيق مع جهات الاختصاصن على أن يُراعى عدم التأثير على السلامة العامة للمواطنين.

وأكد البيان، ترشيد الإنارة بالإعلانات المضيئة، على أن يتم فصلها الساعة العاشرة مساءً أيًا كانت الجهة التابعة لها، وكذلك ترشيد استهلاك الطاقة بجميع دور العبادة المساجد الحكومية والأهلية وملحقاتها والكنائس وملحقاتها، على أن يتم غلق إنارة المساجد بعد الانتهاء من صلاة التراويح حتى صلاة التهجد وصلاة الفجر، والالتزام بتعطيل أنظمة التكييفات بالجهات الحكومية والمساجد والكنائس في غير أوقات الصلاة.

وذكر البيان، أن المحال التجارية ستلتزم بتخفيض الإضاءة القوية التي تتواجد على واجهتها، وأيضاً المُنشآت الرياضية الكبرى والأندية الرياضية والاستادات الرياضية وملاعب كرة القدم والصالات المغطاة بتخفيض استهلاك الكهرباء، والغلق التام للإنارة عقِب انتهاء الفعاليات.

في سياق متصل وفي جولة استمرت للساعات الأولى من صباح اليوم، أجرى محافظ القليوبية جولة ميدانية مسائية في شوارع مدينتي كفر شكر وبنها، وتم المرور على كوبري أسنيت والوحدة المحلية بأسنيت ووحدة الإطفاء ومدخل كفر شكر ومحطة المياه وشارع جسر طراد النيل وشبكة الكهرباء والمساجد، للتأكُد من إطفاء إنارة الإعلانات، كما تم المرور على طريق الموقف ببنها وكلية الفنون التطبيقية وشارع فريد ندا ومحطة رفع أتريب ونفق شعراوي والميادين العامة وكورنيش النيل ومبنى مجلس مدينة بنها وامتداد شارع سعد زغلول وشارع الخدمة الإجتماعية ومنطقة الفلل والكورنيش والمساجد.