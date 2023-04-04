شركات السياحة: انطلاق رحلات عمرة الـ10 الأواخر من رمضان الجمعة المقبلة

قال أحمد عبدالجواد، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ رحلات عمرة الـ10 الأواخر من رمضان أو عمرة ختم القرآن ستنطلق أولى رحلاتها يوم الجمعة المقبل، مشيرًا إلى أنّ هناك إقبالًا من المواطنين على السفر لأداء عمرة الـ10 الأواخر من رمضان.

وأضاف عبدالجواد، أنّ العديد من شركات السياحة نظّمت برامج عمرة الـ10 الأواخر من رمضان هذا العام.

أسعار برامج عمرة الـ 10 الأواخر من رمضان

وأضاف عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، لـ«الوطن»، أنّ أسعار برامج عمرة الـ10 الأواخر من رمضان بالنسبة للبرامج الاقتصادية التي تكون مواعيد العودة الخاصة بها بداية من ثالث أيام عيد الفطر المبارك، فإنّها تبدأ من 55 ألف جنيه، مشيرًا إلى أنّ أسعار برامج عمرة ختم القرآن فئة الـ4 نجوم فإنّها تبدأ من نحو 80 ألف جنيه.

وأوضح أنّ أسعار برامج عمرة الـ10 الأواخر من رمضان فئة الـ5 نجوم فإنّها تبدأ من 125 ألف جنيه، وقد تصل إلى أكثر من 200 ألف جنيه.

برامج العمرة الاقتصادية

وأشار إلى أنّ غالبية الذين تقدموا لرحلات العمرة اختاروا البرامج الاقتصادية، وذلك لجودة خدماتها وملائمة أسعارها للشريحة الكبرى التي تسافر لأداء العمرة، موضحا أنّ أعداد المعتمرين المصريين هذا العام كانت جيدة للغاية، لافتا إلى أنّ موسم العمرة لهذا العام مربنجاح ودون أية مشاكل تذكر.