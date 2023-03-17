«غرفة السياحة»: أعداد المعتمرين منذ أكتوبر حتى الآن تجاوزت الـ400 ألف

قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن أعداد المعتمرين المصريين منذ بداية موسم العمرة الحالي في 5 أكتوبر الماضي حتى الآن قد تجاوزت حاليا حاجز الـ400 ألف معتمر، لافتًا إلى أن تلك الأعداد قابلة للزيادة خلال الفترة المتبقية من الموسم والتي تشمل المتبقي من شهر شعبان الجاري وشهر رمضان المقبل، لافتًا إلى أن عدد تأشيرات العمرة التي يتم مراجعتها يوميًا عبر البوابة المصرية للعمرة يتراوح ما بين 10 و15 ألف تأشيرة.

وأضاف لـ«الوطن» أن عمرة شعبان - رمضان التي يتم تنظيمها خلال الـ10 أيام الأخيرة من شهر شعبان الجارى وتستمر لبضعة أيام من شهر رمضان المبارك تحظى بحجوزات مرتفعة للغاية، لافتًا إلى أنه وفقًا لمعدلات الحجوزات الحالية فإن أعداد المعتمرين المصريين بنهاية موسم العمرة الحالى قد تتجاوز الـ550 ألف معتمر.

زيادة حجوزات العمرة خلال شهر رمضان

وأشار إلى أن هناك زيادة في حجوزات المواطنين للسفر لأداء العمرة خلال شهر رمضان المقبل، لافتًا إلى أنه بالرغم من زيادة نسب الإقبال إلا أن أسعار برامج العمرة خلال الشهر ثابتة ولم تشهد أي ارتفاعات، موضحًا أن أسعار برامج العمرة خلال شهر رمضان ستبدأ من نحو 45 ألف جنيه وذلك للبرامج الاقتصادية التي يبلغ مدتها نحو 30 يومًا.

مطالبات بزيادة رحلات العمرة خلال شهر الصوم

وطالب عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، شركات الطيران العاملة بين مصر والسعودية بزيادة عدد رحلات العمرة الخاصة بها خلال شهر رمضان، وذلك لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المعتمرين ولمنع حدوث أي تأخيرات في مواعيد إقلاع الرحلات وأيضا لعدم حدوث أي حالات تكدس بالمطارات.