إصابة 11 شخصا في تصادم سيارة نقل مع أتوبيس بالسلام

شهد طريق أسبيكو في مدينة السلام بالقاهرة، حادث سير مروري، إذ تصادمت سيارة نقل مع أتوبيس، ما أسفر عن إصابة 11 شخصا بكسور وكدمات وجروح متفرقة في الجسم، ونقل المصابين إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم حتي يتماثلوا للشفاء، وتحرر محضر بالواقعة، وتتولي النيابة العامة التحقيق.

بلاغ بحادث مروري في السلام

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات مديرية أمن القاهرة، إخطارا من الخدمات المعينة على الطرق، يفيد بوقوع حادث سير مروري تصادم سيارة نقل مع أتوبيس، على طريق أسبيكو في مدينة السلام، أسفر عن إصابة 11 شخصا بكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، والدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم حتى يتماثلوا للشفاء، كما تم الدفع بعدد من الأوناش لرفع آثار الحادث من على الطريق، وعودة حركة المرور لطبيعتها مرة أخرى بعد توقفها لفترة طويلة بسبب الحادث.

وحرر محضرا بالواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتتولي النيابة العامة التحقيق في الواقعة، للوقوف على ملابسات وقوع الحادث.