خدمات تقدمها أحياء القاهرة للمواطنين.. اعرف الأوراق المطلوبة

تقدم المراكز التكنولوجية بأحياء محافظة القاهرة، عددا كبيرا من الخدمات للمواطنين، وجرى إعداد دليل بالخدمات التي تقدمها الأحياء والمستندات المطلوبة للحصول على الخدمة.

نستعرض خلال السطور التالية، بعض الخدمات التي تقدمها والأوراق المطلوبة للحصول عليها:

استخراج طلب تعليق لوحة إرشادية بالطرق

- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب أو توكيل موثق

- تفويض عن الوكالة

- صورة بطاقة ضريبية

- صورة من السجل التجاري

- صورة فوتوغرافية من الإعلان المراد ترخيصه

- طلب مختوم بختم الشركة مع عنوان الشركة

استخراج طلب شهادة بناء عن خطاب الشهر العقاري

- خطاب الشهر العقاري موجه للحي

- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب أو توكيل في حالة الوكالة

- صورة المستند الدال على الملكية مع الاطلاع على الأصل

- استخراج طلب التصالح عن محضر

- محضر شرطة أو محضر نيابة

- صورة بطاقة الرقم القومي

- صورة التوكيل رسمي في حالة الوكالة مع الاطلاع على الأصل

طلب استرداد قيمة تأمين نقل المخلفات

- صورة بطاقة الرقم القومي

- صورة التوكيل رسمي فب حالة الوكالة مع الاطلاع على الأصل

- صورة المستند الذي يثبت سداد التأمينات

- خطاب هيئة النظافة يفيد بنقل المخلفات إلى المقالب العمومية أو تقرير استشارى يفيد استخدام المخلفات فى أعمال الردم معتمد من نقابة المهندسين

طلب خدمة كشك زهور

- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب أو توكيل موثق

طلب الحصول على باكية بأحد الأسواق

- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب ويكون مكتوب فيها بدون عمل

- صحيفة الحالة الجنائية

- يكون عنوان البطاقة على الحي التابع له السوق

- جواب من التأمينات يعمل أو غير مؤمن عليه

- خطاب الشئون الاجتماعية بحث اجتماعي

طلب الفاترينات

- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب أو توكيل موثق

طلب إفادة

- خطاب من البنك موجه للحي أو مستندات أخرى أو تصريح محكمة

- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب

- صورة المستند الدال على الملكية أو الايجار مع الاطلاع على الأصل

طلب إنشاء كشك

- صورة بطاقة الرقم القومي

- صورة التوكيل رسمي في حالة الوكالة مع الاطلاع على الأصل

- موافقة الجهات المعنية وموافقة محافظة القاهرة بالتخصيص أو رسوم المزاد بالكشك.