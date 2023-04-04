مصرع 3 سيدات وإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم مقطورة وربع نقل بالمنيا

شهد الطريق الزراعي بالقرب من محور سمالوط في شمال محافظة المنيا، حادث تصادم بين سيارة نقل بمقطورة وأخرى ربع نقل، نتيجة السرعة الزائدة، ما أسفر عن مصرع 3 سيدات، وإصابة 5 أشخاص آخرين.

حادث تصادم بالقرب من محور سمالوط

تلقى اللواء أسامة عبدالعظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين السيارتين أرقام 2581 ن ص م، نقل بمقطورة، رقم 3825 ن ف د، والسيارة الثانية رقم 9134 ن ب ف ربع نقل، بحري محور سمالوط، بنحو 3 كيلومترات، ما أسفر عن مصرع 3 سيدات وإصابة 5.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين من التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب السرعة، واختلال عجلة القيادة، ما أسفر عن مصرع 3 سيدات مجهولات الاسم والعنوان، أعمارهن تتراوح بين 25 و27 عامًا، ونُقلت جثثهن إلى مشرحة مستشفى سمالوط النموذجي تحت تصرف النيابة العامة.

نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي

فيما أصيب في الحادث 5 أشخاص وهم رجب محمد أبو الهنا 40 سنة سائق، حنين جمال حسن 22 سنة، أماني حسن محمد 18 سنة، زهرة سيد إبراهيم 20 سنة، سما جمال إبراهيم 22 سنة وجميعهم يقيمون في مركز مغاغة.

وتحفظت قوات الأمن على السيارتين لحين استكمال تحقيقات إدارة البحث الجنائي، وانتقل فريق من إدارة المرور لرفع آثار الحارث، وتسيير الحركة بالطريق السريع.