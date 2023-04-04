«الصرف الصحي بالقاهرة»: نستهداف أرشفة 3.5 مليون مستند وخريطة

وقعت شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، عقدا مع مركز الأهرام للتنظيم وتكنولوجيا المعلومات، وذلك في إطار تطبيق سياسة الدولة نحو التحول الرقمي في مجال الأرشفة الإلكترونية.

وأكد المهندس عادل حسن، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، أهمية استخدام وسائل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في مجال الأرشفة الإلكترونية وحفظ المعلومات والمستندات والوثائق، التي تعزز مواكبة سياسة التحول الرقمي التي تنتهجها الدولة.

2 مليون جنيه تكلفة الأرشفة

وأشار حسن، إلى أن العقد يستهدف في مرحلته الأولى تسجيل وأرشفة 3.5 مليون مستند وخريطة هندسية من ملفات اشتراكات العملاء والعاملين بالشركة إلكترونيا وفيلميا، تستغرق مدة تنفيذه 3 سنوات بتكلفة مليوني جنيه.

وأوضح حسن، أن رقمنة الوثائق والأرشفة الإلكترونية لها دور كبير في تحسين أداء العمل، إذ أنها تتميز بكفاءة البحث والأمان وإمكانية الوصول وتوفير الأمن والنفقات الخاصة بتخزين المحفوظات، لافتا إلى أنه سيتم تنظيم دورات تدريبية للعاملين للتعريف بكيفية عمل أرشفة إلكترونية للملفات الجديدة.

تطبيق سياسة التحول الرقمي

وتابع رئيس صرف القاهرة الكبرى، أن الشركة تستهدف تطبيق سياسة التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا الحديثة، بدءا من رقمنة الوثائق والأرشفة الإلكترونية، ووصولاً للخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين، مضيفا أن التحول الرقمي من المحاور الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».

جديرُ بالذكر، أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بدأت تنفيذ مشروع الأرشفة الإلكترونية بالتعاون مع مؤسسة الأهرام، بعددٍ من شركاتها التابعة، التي شملت: مياه الشرب بالقاهرة والجيزة والأقصر.