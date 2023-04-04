فنلندا تعلن انضمامها لحلف شمال الأطلسي رسميا.. العضو الـ31

أعلنت فنلندا انضمامها رسمياً إلى أعضاء حلف شمال الأطلسي، الناتو، اليوم الثلاثاء، وذلك في تحول تاريخي بسياسات «هلسنكي» الأمنية، مدفوعة بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

انضمام فنلندا إلى حلف الناتو رسميا.. ووزير حارجيتها يوضح

ووفقاً لوكالة «رويترز»، فإنَّ وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، صرَّح بأنَّ عملية انضمام فنلندا لحلف الناتو تمت من خلال تسليم وثيقة رسمية إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، وذلك بمقر الحلف في مدينة «بروكسل».

«هلسنكي» تتسلم وثيقة الانضمام إلى حلف الناتو

وقال «بلينكن» في تصريحاته، إنّ دولته تسلمت وثيقة الانضمام، وبالتالي يمكنهم من الآن إعلان فنلندا هي العضو الـ 31 بحلف شمال الأطلسي، كما تم رفع علم فنلندا بمقر الناتو بمدينة بروكسل.