علاج 104 مواطنين على نفقة الدولة في سوهاج

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بمكتبه، عددًا من المواطنين، لبحث مطالبهم وحل شكواهم، ضمن فعاليات اللقاء الجماهيري الذي يعقد بمقر الديوان العام بشكل دوري، يوم الثلاثاء من كل أسبوع، بحضور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

مطالب مواطني سوهاج

كما التقى أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء علاء عبدالجابر السكرتير العام المساعد، عددا آخر من المواطنين واستمعوا إلى مطالبهم وشكواهم، وبلغ عدد الذين ترددوا على الديوان اليوم 104 مواطنين.

طلبات المواطنين علاج وتكافل وكرامة

وتنوعت طلبات المواطنين بين طلبات علاج على نفقة الدولة، وطلبات للحصول على معاش «تكافل وكرامة»، وطلبات لذوي الإعاقة ما بين الحصول على كراسي متحركة، وأجهزة تعويضية، وطلبات للحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، وطلبات للنقل، وطلبات أخرى متنوعة.

الاستجابة للطلبات

وجرت الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين، فيما أحيلت بعض الطلبات التي تحتاج إلى الدراسة الى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة؛ والعمل على حلها في أقرب وقت ممكن.