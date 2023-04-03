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حنان مطاوع لـ«أنا والقناع»: أمي بالنسبة لي بنتي وصاحبتي وأنا اللي مسؤولة عنها

كتب:

شريف سليمان
09:10 م | الإثنين 03 أبريل 2023
الفنانة حنان مطاوع

الفنانة حنان مطاوع

أعربت الفنانة حنان مطاوع عن حبها الشديد لوالدتها الفنانة سهير المرشدي، وذلك خلال حوارها مع الإعلامية منى عبدالوهاب، في حلقة اليوم، من برنامج «أنا والقناع»، المذاع على قناة «الحياة».

وقالت «مطاوع»: «ماما صاحبتي الأنتيم بحس إنها بنتي وإني مسؤولة عنها طول الوقت، ماما صاحبة مواقف كبيرة، لكنها انفعالية جدا».

وأضافت الفنانة: «أنا مختلفة عن والدتي في هذا الأمر، فأنا أخطط وتأثرت في هذا الأمر بوالدي كرم مطاوع، أنا عاطفية مثل والدتي، لكن عقلي يحركني ثم يحدث انفجار مشاعر، أما والدتي فإن مشاعرها تنفجر ثم يتحرك عقلها، وهو ما يجعلنا مكملين لبعضنا البعض، لذلك، أنا أشعر بأني مسؤولة عنها وأخاف عليها من أن تخسر بعض الأشياء بسبب هذا الانفعال».

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