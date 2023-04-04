محافظ جنوب سيناء: تكريم حفظة القرآن في الاحتفال بليلة القدر

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن الدولة تسعى مع اقتراب فصل الصيف لاتخاذ إجراءات جديدة لرشيد استهلاك المياه والطاقة.

جاء ذلك خلال عقد مؤتمر المتابعة الدوري الذي ترأسه «فودة» بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة بطور سيناء، بحضور اللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير المساعد، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

تطوير مدينة الطور

وشدد المحافظ على ضرورة تنفيذ الخطة الاستثمارية 2022/2023، ووجه بوضع خطة تجميلية شاملة لمدينة طور سيناء، والتأكيد على صيانة كافة المزارات السياحية بها، وأهمها شارع 306، ومقصد العائلة والكورنيش، وطلاء العمارات وصيانة الحدائق والشواطئ لعوده الرونق الجمالي للمدينة.

ترشيد استهلاك الكهرباء

ووجه المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات نحو ترشيد الطاقة الكهربائية لتقليل استهلاك الكهرباء في كافه الدواوين الحكومية وغيرها، اتساقًا مع توجهات الدولة في هذا المجال، وجرى عرض موقف المتابعة وتوجيهات وتأشيرات المحافظ خلال الجلسة السابقة وخاصة بمدينة شرم الشيخ والاستعداد لافتتاح كورنيش الجبيل بطور سيناء.

وقال المحافظ إنه جرى التنسيق للاحتفال بليلة القدر بمسجد السلام بمدينه شرم الشيخ وتكريم حفظه القرآن الكريم، وجرى طرح مسابقة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء القومية (المرحلة الثانية) والتي تقام على مستوى محافظات الجمهورية تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء.

وأكد المحافظ ضرورة مشاركة كافة المدن لأننا نملك العديد من المشروعات التي تؤهلنا للفوز بهذه المسابقة، وطلب إعداد عرض تقرير تفصيلي عن مشروع التجمعات التنموية لدراسته وحصر المعوقات التي تواجه وتصعيده من أجل إيجاد حلول جذرية له.