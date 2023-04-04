بايدن: إرادة الشعوب أصبحت أقوى مع انضمام فنلندا إلى «الناتو»

علّق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على انضمام فنلندا لحلف شمال الأطلنطي «الناتو»، قائلاً إن إرادة الشعوب اليوم أصبحت أقوى من قبل مع انضمام فنلندا إلى الحلف.

تحالف موجود من 74 سنة

وأضاف بايدن، في بيان نقلته قناة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء، أنه «منذ 74 عاماً حينما اجتمعت الولايات المتحدة مع 11 دولة أخرى لتشكيل حلف شمال الأطلنطي، قال الرئيس ترومان إنه إذا ما كان هنالك شيء حتمي في المستقبل، فإنها ستكون إرادة شعوب العالم للحرية والسلام».

وتابع بايدن «واليوم، تعززت هذه الإرادة أكثر من ذي قبل مع انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلنطي»، وعبر بايدن في الوقت نفسه عن رغبته في انضمام السويد إلى الحلف قريبا».