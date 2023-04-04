سائح صيني يُفاجئ صديقته بطلب يدها للزواج على متن بالون طائر في الأقصر

فاجئ سائح صيني، صديقته برغبته في الزواج منها على متن إحدى رحلات البالون الطائر بالأقصر، اليوم الثلاثاء، وسط فرحة وسط سعادة عارمة من صديقته السائحة الصينية، وتصفيق وهتافات من السائحين المتواجدين على متن رحلة البالون، بحسب ما ذكر خالد سليمان، أحد المصورين شاهد على الواقعة.

صيني يفاجئ صديقته برغبته في الزواج منها

وأوضح سليمان، أن السائح يدعى جوان كيم، قرر مفاجئة صديقته في مكان غير متوقع ولم يكن أنسب من البالون لذلك، واتفق معه على ذلك، وبالفعل جهزنا دبلة الزواج، وركبا البالون وبعد أن ارتفع البالون في سماء الأقصر، امسك بعلبة صغيرة من يده واخرج الدبلة وفاجئ صديقته التي انبهرت بشدة وقامت باحتضانه وتقبيله في جو من البهجة والسرور.

وأضاف مصور البالون الشهير، أن البالون كثيرا ما يستهوى السائحون الراغبون في مفاجئة أحبابهم سواء خطوبة أو زواج، كونه مكانا يعتبر شاعريا رومانسيا في أحضان المعابد الفرعونية، في مدينة الأقصر أرض الحضارة والتاريخ التي شهدت العديد من قصص الحب القديمة الرائعة، مثل إيزيس وأوزوريس، وغيرها.

نشاط وسياحة البالون الطائر

وأشار خالد سليمان، إلى أن البالون الطائر بالأقصر، يحتل المركز الثالث عالميا، كما أن وحدها محافظة الأقصر، هى التي تتفرد بنشاط وسياحة البالون الطائر والتي ازدهرت بشكل كبير خلال الفترة الماضية بفضل جهود هيئة التنشيط السياحي، ووزارة السياحة وسلطة الطيران المدني.