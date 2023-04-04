الأرصاد تحذر من طقس غدا الأربعاء.. رمال على السواحل وأتربة وغبار

حذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية، من شبورة كثيفة تغطي الأخضر واليابس وتكسو الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، كما تنتشر الشبورة المائية والضباب على السواحل الشمالية ومن القناة ووسط وجنوب سيناء، وكذلك شمال الصعيد على فترات متقطعة.

شبورة كثيفة تمهل في القيادة والسير

حذر خبراء الأرصاد من طقس غداً الأربعاء، جراء انتشار الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح، وهو ما يتطلب من قائدي السيارات بالتمهل أثناء السير علي الطرق الفرعية والرئيسية، مع ضرورة السبر ببطء أثناء القيادة وتشغيل الإشارات المرورية، وعواكس الشبورة حتي لا يحدث لك مكروه.

رياح ورمال وأتربة أثناء فترات النهار

كما حذر خبراء الأرصاد من انتشار رمال وأتربة وغبار بطقس يوم غداً الأربعاء علي مدن القناة ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد.

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية المصرية أعلنت عن سرعة الرياح غداً الأربعاء، تبلغ نحو 62كم/ساعة، وكذلك الرطوبة بلغت 52%، بينما سجلت درجات الحرارة العظمي في محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط وجنوب سيناء والقاهرة الكبري 26 درجة مئوية، والصغرى 13درجة مئوية.