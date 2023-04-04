شهد مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 13، ظهور نيللي شقيقة فوقية دور الفنانة شيماء سيف في الأحداث بعد أن أخبرت فوقية الدكتورة سميحة وزوجها أكرم، بأنّ نيللي شقيقتها التي تعمل ممرضة يمكن أن تساعدهم في مشكلتهم.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 13، بطولة يسرا

بدأت احداث مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 13، بمشكلة أزمة سيارة بويكا التي أفسد عجلها خلال وجودهميفى مدينة دهشور في أثناء حضور سبوع نجل المرصفاوي.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 13، رفض أمين السواق دور الفنان محمود الليثي الحضور؛ لإنقاذهم مما طلبته الدكتورة سميحة دور يسرا من اكرم دور محمد ثروت ان يقوم بحظر الرقم.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 13

وطلب أكرم خلال مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 13، من أحد أقاربه أن يحضر له سيارته القديمة إلى منطقة دهشور، لكن ما زال أمامه الكثير من الوقت لكي يحضر المفاتيح له.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 13، من بطولة يسرا ومحمد ثروت ومن إنتاج العدل جروب وإخراج عمرو صلاح.