ملخص الحلقة 12 مسلسل 1000 حمد الله على السلامة.. يسرا تفشل في الوصول لسوسو

فشلت الدكتورة سميحة «يسرا» في ملخص الحلقة 12 مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، في الوصول للحاجة سوسو «حماتها»، وذلك بعد سفرها لدهشور من أجل مقابلتها وإبلاغها بوفاة نجلها مجدي زوج يسرا الذي توفي منها خلال تواجدهم بكندا.

ملخص الحلقة 12 مسلسل 1000 حمد الله على السلامة.. يسرا تبدأ من جديد

تضمن ملخص الحلقة 12 مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، مقابلة الدكتورة سميحة للمرصفاوي «عبد الله مشرف» الذي أبلغها أن الحاجة سوسو غادرت المنزل الذي يحرسه منذ عامين ولا يعرف عنها شيئا منذ ذلك الوقت، وأنه تزوج من جديد بعد وفاة زوجته.

ملخص الحلقة 12 مسلسل 1000 حمد الله على السلامة.. سمير المسيطر يظهر

ملخص الحلقة 12 مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، كشف عن أن الحاجة سوسو كانت علاقتها جيدة بسيدة تدعى انشراح قبل رحيلها من شقتها.

وكشف ملخص الحلقة 12 مسلسل 1000 حمد الله على السلامة عن أن سمير المسيطر لا يزال يعمل على إيجاد الدكتورة سميحة وتتبع خطواتها من أجل عدم قيامها بإبلاغ الشرطة عنه لأنه سبب بيع شقتها دون معرفتها.