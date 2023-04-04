مسلسل 1000 حمد الله على السلامة.. يسرا تبحث عن الجدة سوسو من جديد

تضمنت الحلقة 12 من مسلسل 1000 حمد الله على السلامة بطولة الفنانة يسرا، فشل الدكتورة سميحة، في الوصول للجدة سوسو وذلك بعد سفرها لدهشور من أجل مقابلتها وإبلاغها بوفاة نجلها الذي توفى منها خلال سفرهم إلى كندا.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة.. الجدة سوسو مختفيه منذ عامين

وتعرف يسرا ذلك من خلال مقابلة المرصفاوي «عبدالله مشرف» الذي أبلغها أن الجدة سوسو غادرت المنزل الذي يحرسه منذ عامين ولا يعرف عنها شيئا منذ ذلك الوقت.

مواعيد عرض مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

حددت شبكة قنوات سي بي سي موعد عرض حلقات مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء، على القناة العامة لشبكة قنوات سي بي سي.

مواعيد إعادة عرض مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

مواعيد الإعادة فستكون الثانية والربع عصرًا، والساعة الثامنة صباحًا، والساعة الثانية عشرة منتصف الليل على قناة cbc دراما.