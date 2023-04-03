مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 12.. يسرا تقابل المرصفاوي

قابلت الدكتورة سميحة «يسرا» في مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 12، المرصفاوي «عبد الله مشرف» الذي تتوقع يسرا أنه قد يكون زوج الحاجة سوسو التي تعد حماتها لكي تخبرها بخبر وفاة نجلها جلال الذي كانت تعيش معه لمدة 25 عاما خارج مصر.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 12 من بطولة يسرا

تريد سميحة خلال مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 12 من الحاجة سوسو أن تعرف ميراثها لكي يتم تقسيمه وتعود مرة أخرى إلى كندا مع أولادها سامح وسماح «آدم الشرقاوي ومايان السيد».

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 12 إخراج عمرو صلاح

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 12 من بطولة يسرا ومايان السيد وآدم الشرقاوي ومحمد ثروت وشيماء سيف ومحمد محمود وإيمان السيد وعبد الله مشرف وسماء إبراهيم وعنبة وأوتاكا، وهو من إنتاج شركة العدل جروب وإخراج عمرو صلاح.