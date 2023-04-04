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مواعيد إعادة عرض مسلسل 1000 حمد الله على السلامة على cbc

كتب:

مريم جاد
02:58 م | الثلاثاء 04 أبريل 2023
مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

بعد انتهاء الحلقة 12 من مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، التي عرضت مساء الاثنين، يبحث كثيرون عن مواعيد إعادة عرض المسلسل لمشاهدة الحلقة مجددا، لذلك تستعرض «الوطن»، مواعيد عرض مسلسل 1000 حمد على السلامة.

مواعيد إعادة عرض مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

تاتى مواعيد إعادة عرض مسلسل 1000 حمد الله على السلامة،  في الثانية والربع مساءً، والساعة الثامنة صباحًا، والساعة الثانية عشرة منتصف الليل على قناة cbc دراما.

تأتي مواعيد الإعادة في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً، على القناة العامة لشبكة قنوات سي بي سي، والساعة السادسة والربع مساءً على قناة سي بي سي دراما.

أبطال مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

شارك في بطولة مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، الفنانة يسرا، شيماء سيف، بيومي فؤاد، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، وهو من تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب.

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بقلم مريم جاد