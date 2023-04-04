ترامب: مانهاتن مكان غير عادل للمحاكمة

اعتبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن محاكمته في مانهاتن يعد مكانا غير عادل، على حد وصفه، مشيرا إلى أن الجمهوريين لم يحظوا بتصويت 1% من الناخبين في بعض المناطق بها.

ويمثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمام محكمة في مانهاتن بنيويورك للاستماع إلى الاتهامات الموجهة له والمتعلقة بتزوير سجلات عمل في تحقيق أموال الصمت، ليصبح ترامب أول رئيس أمريكي يواجه اتهاما بارتكاب جريمة، بحسب شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

ترامب يصف الاتهام بالاضطهاد السياسي

وكان ترامب نفى ارتكاب أي مخالفات، وهاجم التحقيق مرارا، ووصف الاتهام بالاضطهاد السياسي وتوقع أن يضر بالديمقراطيين في سباق الرئاسة لعام 2024.

ووصفت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية الجلسة المتوقعة اليوم بأنها لحظة استثنائية في التاريخ الأمريكي.

وأشارت إلى أن ترامب، الذى تعرض لمساءلتين من قبل مجلس النواب الأمريكي لكن دون أن يتم إدانته في مجلس الشيوخ، سيصبح أول رئيس سابق يواجه اتهامات جنائية.