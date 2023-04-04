انخفاض حرارة الطقس 4 درجات غدا الأربعاء.. العظمى في القاهرة 26 مئوية

تنكسر حدة ارتفاع درجات الحرارة غدا الأربعاء، وذلك على مناطق القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، ومدن القناة، إذ تنخفض 4 درجات، ما يزيد الشعور بالبرودة خاصة في فترة الليل.

الأرصاد تعلن درجات الحرارة

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس غدًا الأربعاء ودرجات الحرارة المتوقعة إذ تسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة الكبرى 26، والصغرى 15 مئوية، وفي السواحل الشمالية، العظمي 22 ، والصغرى 13، بينما سجلت درجة الحرارة في شمال الصعيد، العظمي 29، والصغرى 13، وفي جنوب السعيد العظمي 33، والصغرى 17.

ارتداء الملابس الثقيلة ليلاً

وناشدت الهيئة سكان محافظات الوجه البحري والسواحل ومدن القناة ارتداء الملابس الثقيلة ليلاً، خاصة خلال الساعات الأولى من فجر غد الأربعاء.

كما حذر خبراء الأرصاد من نشاط للرياح في الساعات الأولى من فجر اليوم والتي تتزايد سرعتها مع فترات النهار على محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية حتي وسط القاهرة الكبرى.