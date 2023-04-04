أنصار ترامب يتوافدون لمقر محكمة مانهاتن وسط انتشار أمني

مع بدء العد التنازلي لبدء محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بدأ مناصروه في الوصول الى حديقة «كوليكت بوند بارك» أمام مقر المحكمة الجنائية العليا لمنهاتن وسط انتشار أمني واسع.

وستصبح المظاهرات على أشدها بعد ساعات قليلة تقريبا، فيما اتخذت عدد من الشبكات التلفزيونية إجراءات احترازية وجلبت لموظفيها أقنعة ضد الغازات المسيلة للدموع، بحسب قناة «العربية».

توقعات بازدياد أعداد المتظاهرين

في حين بدأت مناوشات خفيفة بين المؤيدين والمناوئين لدونالد ترامب، وفصلت بينهم الشرطة الأمريكية، مع توقعات بازدياد أعداد المتظاهرين.

ويستعد دونالد ترامب ليصبح أول رئيس أمريكي سابق أو راهن يوجه إليه الاتهام، في قضية دفع أموال لممثلة أمريكية خلال مثوله أمام محكمة في نيويورك في جلسة غير مسبوقة ينقسم حولها الأمريكيون وتشد اهتمامهم.

انتشار أمني واسع

وتستقطب محكمة مانهاتن التي أحيطت بانتشار أمني واسع اهتماما إعلاميا كبيرا، حيث وثقت وسائل الإعلام المحلية والعالمية الاثنين خطوة بخطوة وفي غالب الأحيان ببث مباشر، رحلة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من مقر إقامته في فلوريدا وصولا إلى نيويورك.

ويثير هذا الحدث غير المسبوق الذي قد تكون له تداعيات سياسية متفجرة، مخاوف أمنية إذ يخطط انصار ترامب المتشددون للتظاهر في نيويورك حيث وضعت الشرطة في حال تأهب.