براءة معلمة من تهمة إصابة طالبة بنزيف في الشرقية

قضت محكمة جنح الزقازيق ببراءة معلمة من تهمة الاعتداء على طالبة بالضرب وإصابتها بنزيف، وذلك بعد ورود تقرير الطب الشرعي.

النزيف ناتج عن حالة مرضية

وأفاد تقرير الطب الشرعي الذي حصلت «الوطن» على صورة ضوئية منه، بشأن إفادة استشاري المخ والأعصاب بمصلحة الطب الشرعي بالقاهرة، بأنه بناء على الاطلاع على الأشعة والتقارير المرسلة ومذكرة النيابة، فإن حالة النزيف المذكورة مرضية، وليس من الممكن حدوثها وفق التصوير المذكور بمذكرة النيابة، ولا بد أن تكون ضربة قوية على مؤخرة الرأس تترك على الأقل علامة بالجلد «كدمة»، ولم يتبين بعموم جسد الطالبة ثمة آثار إصابیة، وأن حالة النزيف بالمخ الموصوفة في التقرير هي حالة مرضیة ولیست إصابة.

تفاصيل اتهام والد الطالبة للمعلمة

وكان والد الطالبة «هنا أ. م»، المقيدة بالصف السادس الابتدائي في مدرسة الجلاء الابتدائية التابعة لإدارة ههيا التعليمية، تقدم بشكوى لمديرية التربية والتعليم، وحرر محضرًا بنقطة شرطة مستشفى الزقازيق الجامعي، واتهم خلاله معلمة بالتعدي بالضرب على ابنته وإصابتها بحالة إغماء وحدوث نزيف بالمخ، ما استلزم حاجتها لإجراء عملية جراحية بالمخ.

وأضاف الأب، أن ابنته بعد تعرضها للإغماء تم تركها على هذه الحالة في المدرسة، لحين وصول والدتها دون التدخل لاتخاذ أي إجراء طبي لها.

إجراءات مديرية التربية والتعليم بعد الشكوى

وكانت مديرية التربية والتعليم قررت تشكيل لجنة برئاسة مدير عام الإدارة، وتبين قيام «ع. ا. م» معلمة مادة العلـوم، بمعاقبة طلاب الصف السادس الابتدائي بذات المدرسة، ومن بينهم الطالبة «هنا»، بالضرب بالعصا على اليد «ضربة واحدة»، مخالفة بذلك السلوك الوظيفي بعدم اتباع الأسلوب التربوي للعقاب، وتعرضت الطالبة لحالة قيء داخل المدرسة.

وأصدرت اللجنة أمرا تنفيذيا للشئون القانونية بنقل كل من «م. ش خ»، مديرة المدرسة و«ا. ع. ا»، وكيلة المدرسة، واستبعاد «عبيـر. ا. م»، المتهمة بضرب الطالبة إلى ديوان الإدارة لحين الانتهاء من التحقيق، كما تقر مجازاة المشرف العام ومشرف الدور ليوم حدوث الواقعة، ومجازاة مشرف الدور الخامس لسوء الإشراف.