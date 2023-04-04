خالد الجندي: الجزية من الأحكام المتعلقة بوقتها فقط وليست مستمرة

قال الداعية الإسلامي خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن عمر بن الخطاب كما عطل حد الردة عطل أيضا «المؤلفة قلوبهم»؛ لأنّه وجد أنّ الإسلام استقر، وأن الدين ليس في حاجة إلى تأليف قلوب أحد.

أحكام تتعلق بوقتها

وأضاف الجندي، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» على شاشة «الناس»: «وهناك أحكام تتعلق بوقتها أو ظرفها، منها موضوع الجزية كمثال، والجزية من الأحكام التي كانت موجودة في وقتها لأن المجتمع كان منقسما إلى أرض كفر وأرض إيمان، وإذا كان في المجتمع المؤمن من هم غير مؤمنين متواجدين في حماية المجتمع المؤمن لن يستطيعوا إدخالهم في الجيش للحرب باسم هذه الدولة أو الأمة أو الخلافة».

الجزية كضريبة

وتابع: «حينها يتم فرض ضريبة اسمها الجزية، والجزية كان لها ظروف وضوابط، لأنها نص مقروء في القرآن، وقال الله في الآية 29 في سورة التوبة، «قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون».

وأكد: «القرآن الكريم عندما يقول قاتلوا فلابد أن تفهموا معنى الكلمة، فالقرآن لم يقل اقتلوا، بل قاتلوا والتي تفيد أن هناك حربا متبادلة».