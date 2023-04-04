قناة الناس تذيع فيديو للشيخ محمد حسين الفشني في صلاة التراويح بالبرازيل

أذاعت قناة الناس، مقطع فيديو للقارئ الشيخ محمد حسين الفشني، أحد مبتعثي وزارة الأوقاف لإقامة الشعائر بأحد مساجد مدينة «كرواتيبيا برانا» بالبرازيل، حيث أبدع في تلاوة خاشعة، في صلاة التراويح بأحد مساجد البرازيل، وذلك خلال برنامج «سفراء دولة التلاوة»، وقرأ من قصار السور سورة العصر.

إذاعة شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات قراء مصريين

وتنقل قناة «الناس» تحت شعار «سفراء دولة التلاوة»، طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية للقراء والمبتهلين من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف المصرية.

قناة الناس تقدم مجموعة برامج وخريطة جديدة

وانطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامج وخريطة جديدة فيها برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة، لتبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023، وتبث قناة الناس خلال شهر رمضان الحالي عبر تردد 12054 رأسي.