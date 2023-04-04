مصدر مقرب من الدكتور أحمد عمر هاشم يكشف موعد خروجه من المستشفى

قال مصدر من عائلة الدكتور أحمد عمر هاشم، إنه من المرتقب خروجه من المستشفى بعد 3 أيام، مشيرا إلى تحسن حالته الصحية بشكل ملحوظ، وبناء عليه قرر الأطباء خروجه من غرفة الرعاية المركزة إلى غرفة عادية، لافتا إلى وجود عدة أسباب رفعت الحالة المعنوية لدى الشيخ، أبرزها زيارات طلاب العلم وعلمه بالدعاء له من محبيه، فضلا عن امتنانه لصنيع الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهاته بنقله من مالطا إلى القاهرة على متن طائرة طبية مجهزة، بعد تعرضه لوعكة صحية.

طائرة مجهزة لنقل الشيخ من مالطا للقاهرة

وأوضح المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أنه بعد تحسن حالته الصحية وفور استقرار درجة الوعي لديه وتعافيه نسبيا من الوعكة الصحية، أخبروه بصنيع الرئيس السيسي بإرسال طائرة خاصة ومجهزة لنقله إلى القاهرة، فبادر بشكره عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، جاء فيها: «سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفظه الله ورعاه، تلقيت ببالغ السرور والفرح كريم صنيعكم وجميلكم، بنقلي بطائرة خاصة إلى القاهرة إثر الوعكة الصحية».

حصول الشيخ عمر هاشم بلقب الشخصية الإسلامية

وأردف المصدر أن من بين أسباب رفع الحالة المعنوية للشيخ عمر هاشم، ما عرفه وهو داخل غرفة الرعاية المركزة، بحصوله يوم الأحد 3 أبريل الجاري، على جائزة دبي ولقب الشخصية الإسلامية لعام 2023، تكريما له على دوره في الدعوة ونشر سماحة الإسلام وتعاليمه، لافتا إلى أنه تفاجأ بالجائزة ولم يُخطر بها من قبل اللجنة، فكانت المفاجأة سعيدة ومعززة لحالته المعنوية.

شخصيات زارت الدكتور أحمد عمر هاشم

وأشار المصدر إلى أن عدد كبير من أبرز الشخصيات زار الدكتور أحمد عمر هاشم في المستشفى، بينهم الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، وغيرهم، وهو ما أدخل الفرحة والسرور عليه وساهم في رفع حالته المعنوية.

جوائز حصدها الدكتور أحمد عمر هاشم

وذكر المصدر أنه دائم الاطمئنان على الشيخ أحمد عمر هاشم في المستشفى، ويقوم بتوصيل الرسائل المبهجة له، مشيرا إلى الجوائز التي حصدها الشيخ سابقا وأبرزها جائزة الدولة التقديرية، وجائزة الدولة التشجيعية، وجائزة النيل للعلوم الاجتماعية، ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، وجائزة دبي العلمية، بالإضافة إلى حصول 9 باحثين على الدكتوراة في شخصه.