خالد الجندي: الإسلام أمر بالمحافظة على الحرية الدينية في الاختيارات

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الإسلام أمر بالمحافظة على الحرية الدينية في الاختيارات، واستدل على ذلك خلال برنامجه «لعلهم يفقهون» عبر شاشة «الناس»، اليوم الثلاثاء، بقوله تعالى: «وإن أحد من المشركين استجارك فأجره»، موضحا أنّ «أجره» تعني الحماية والدفاع.

معنى أجره

وتابع: «أجره يعني يفضل ضيف في عهدتك وصيانتك علشان يتفرج على جمال الإسلام وجمال القرآن.. حتى يسمع كلام الله.. (كما يقول سبحانه وتعالى) ثم أبلغه مأمنه.. يعي لا حد يعتدي عليه ولا يتعرض لابتزاز ولا لإكراه ولا لضغط».

ظهور الدعاة نعمة

في شأن آخر، أكّد الجندي أن ظهور الدعاة عبر شاشات التلفاز وحديثهم عن الدين نعمة إلهية كبيرة، معقبا: «كل حد بيفكرك بالله دي نعمة من نعم الله.. لكن ناس عاملين متدينين بيزعلوا لما حد يقولك قال الله وقال رسوله.. دي من علامات الساعة».