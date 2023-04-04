خطوات استخراج بدل فاقد البطاقة الشخصية.. اعرف الأوراق المطلوبة 

البطاقة الشخصية إحدى الأوراق الثبوتية التي لا يمكن الاستغناء عنها أو السير من دونها، ولقضاء أي مصلحة حكومية أو في أي جهة أخرى يسلتزم أن تكون سارية، ويتسبب فقدانها في مشكلات كثيرة للأشخاص.

وخلال التقرير التالي تستعرض «الوطن» خطوات استخراج بدل فاقد البطاقة الشخصية والمستندات المطلوبة، وكيفية استخراجها أون لاين دون حاجة للذهاب لفرع السجل المدني المحدد.

إذا كنت تعيش فى محافظة أخرى غير المولود بها «مغترب» وتريد استخراج بدل فاقد البطاقة الشخصية، يتطلب منك الأمر الذهاب إلى فرع محدد للسجل المدنين لذا من الأفضل اتباع الطريقة الإلكترونية كونها الأسهل والأسرع.

خطوات استخراج بدل فاقد البطاقة الشخصية أون لاين

وتأتي خطوات استخراج بدل فاقد البطاقة الشخصية أون لاين بالطرق التالية:

- زيارة منصة مصر الرقمية من هنا.

- اختر قائمة الخدمات المدنية.

- اختر خدمات الأحوال المدنية.

- اختر خدمة استخراج بدل فاقد الرقم القومي.

- قم بعمل حساب خاص بك عن طريق التليفون الشخصي.

- كتابة البيانات والرقم القومي.

خطوات استخراج بدل فاقد البطاقة الشخصية من الأحوال المدنية

إذا كنت ترغب في استخراج بطاقة الرقم القومي بشكل مباشر، فهناك خطوات يجب اتباعها.

- التوجه لأقرب قسم شرطة لتحرير محضر فقد.

- التوجه إلى الأحوال المدنية التابع لها، وشراء نموذج بطاقة الريقم القومي «الاستمارة» واستيفاء البيانات.

- اعتماد النموذج من جهة العمل إذا كنت تعمل بأحد الوظائف أو من المدرسة أو الجامعة إذا كنت طالب أو خريج.

- في حالة تغيير الوظيفة أو محل الإقامة والحالة الاجتماعية يجب إرفاق المستندات المطلوبة مع الاستمارة.

- عقب تسليم المستندات وإجراء التصوير بالسجل المدني تكون انتهيت من الإجراءات.

- يحصل الشخص على إيصال استلام في الموعد المحدد وفق توقيت البطاقة مستعجلة أم في موعدها العادي بعد أسبوعين.