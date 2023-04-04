مدير «العربي للدراسات السياسية»: العلاقات المصرية القبرصية في أقوى صورها منذ 2015

قال الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية، إن العلاقات المصرية القبرصية جيدة جدا في ظل التدشين الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص من خلال اتفاقية عام 2015 للتنقيب عن الغاز في منطقة شرق المتوسط، حيث تم الدخول في علاقة استراتيجية بين الدول الثلاث.

مشروعات ضخمة بين مصر وقبرص

وأضاف صادق لـ «الوطن»، أن هناك مشروعات ضخمة جدا في مجال الربط الكهربائي بين مصر وقبرص بالإضافة إلى أن قبرص أحد أهم الدول الأوروبية في ظل توافق مصري قبرصي في الأمور السياسية والاقتصادية، لافتا إلى أن مصر لديها رؤية استراتيجية في المنطقة العربية من أجل حل النزاعات بصورة سلمية.

تدريبات أمنية مشترك بين مصر واليونان

وأوضح مدير المركز العربي للدراسات السياسية، أن العلاقات الاقتصادية والاستثمارات بين قبرص ومصر قوية بالتنسيق مع اليونان أيضا، لافتا إلى أن هناك تدريبات أمنية مشتركة بين قبرص ومصر واليونان، مبينا أن شيء جيد أن تنطلق مصر خارجيا نحو دول أوروبا لأن هذه الدول لها أهمية جيواستراتيجية كبرى لمصر وأهمية اقتصادية.

الرئيس القبرصي يثمن جهود الرئيس السيسي

وثمن الرئيس القبرصي، نيكوس كريستودوليدس، اليوم الثلاثاء، جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي لإعادة الدور الريادي والمحوري لمصر، مبينا أنه يعرف الرئيس السيسي منذ سنوات، منذ أن كنت متحدثا باسم الرئاسة ثم وزيرا للخارجية، والتقيت به عدة مرات، مؤكدا أن الرئيس يبذل جهود كبيرة داخل وخارج مصر.