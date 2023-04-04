بايدن: انضمام فنلندا للناتو جاء عبر أسرع عملية تصديق في تاريخ الحلف

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنّ انضمام فنلندا لحلف شمال الأطلنطي «الناتو» جاء عبر أسرع عملية تصديق في تاريخ الحلف، بحسب ما أفادت قناة «العربية»، في نبأ عاجل.

أمريكا وبريطانيا تطالبان بانضمام السويد إلى حلف الناتو

وأضاف «بايدن»، أنّ حلف الناتو أصبح اليوم أكثر وحدة على عكس رهان نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وأعرب عن رغبته في انضمام السويد إلى الحلف قريبا.

كما قال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إنه يجب أن تكون السويد التالية في دخول حلف الناتو سريعا.

فنلندا تعلن انضمامها لحلف الناتو رسميا

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت فنلندا انضمامها رسميا إلى أعضاء حلف شمال الأطلنطي «الناتو»، وقال وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، إن عملية انضمام فنلندا لحلف الناتو تمت من خلال تسليم وثيقة رسمية إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بمقر الحلف في مدينة «بروكسل».