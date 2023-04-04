هل يمكن استخراج القيد العائلي في اليوم نفسه؟.. اعرف الإجراءات

لا تتواقف وزارة الداخلية عن تطوير كل الإدارات الخدمية الخاصة بها، والتي تتعامل مع الجمهور بشكل مباشر، وأن اعتماد وزارة الداخلية لآليات التطوير الإلكترونية ساهم في إنجار مصالح المواطنين في وقت قصير، وكذا القضاء على الزحام داخل المقار الشرطية.

«الوطن» تجيب عن السؤال المتكرر على محرك البحث جوجل، هل يمكن استخراج القيد العائلي في اليوم نفسه؟ وبحسب منصة الأحوال المدنية، فإنّ القيد العائلي الإلكتروني يستخرج في أقل من 20 دقيقة.

المستندات المطلوبة لاستخراج القيد العائلي

الأحوال المدنية أتاحت استخراج القيد العائلي للمواطنين إمكانية استخراج قيد عائلي ورقي للمرة الأولى من خلال تجهيز بعض المستندات كالتالي:

- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

- صور بطاقات الرقم القومي أو شهادة الميلاد للزوجين.

- صورة وثيقة الزواج أو الطلاق المميكنة.

- صور شهادات ميلاد الأبناء مميكنة.

- صور شهادات الوفاة للمتوفين من أفراد الأسرة

خطوات استخراج القيد العائلي ورقي لأول مرة

وعن خطوات استخراج القيد العائلي الورقي للمرة الأولى، فهي:

- التوجه إلى مصلحة الأحوال المدنية التابع لها محل السكن.

- سحب طلب الحصول على قيد عائلي ورقي للمرة الأولي.

- تقديم المستندات المطلوب والنموذج المختص.

- دفع قيمة رسوم استخراج القيد العائلي.

خطوات استخراج قيد عائلي إلكترونيًا

استخراج القيد العائلي المميكن من خلال موقع قطاع الأحوال المدنية بشرط ألا يكون للمرة الأولى، من خلال خطوات بسيطة كالتالي:

- الدخول على موقع قطاع الأحوال المدنية التابع لوزارة الداخلية، وتسجيل الدخول كمستخدم.

- اختيار خدمات السجل المدني، ومنها إصدار قيد عائلي مميكن.

- سيطلب منك تحديد علاقة المتقدم بصاحب الطلب «بنفسه أو من الأقارب حتى الدرجة الثالثة».

- إدخال البيانات المطلوبة، مثل الاسم الرباعي، اسم الأم، الرقم القومي.

- الموافقة على شروط وأحكام استخراج الوثيقة.

- تحديد نظام الدفع عن طريق بطاقة الائتمان أو شركات التحصيل، أو الدفع عند الاستلام.

- أخيرًا تحديد مكان استلام القيد العائلي.

قدم في الطلب صورة بطاقة الرقم القومي.

المستندات المطلوبة لتصحيح أو تغيير القيد العائلي

شروط الحصول على الخدمة

- صاحب القيد أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية

- من يحمل توكيل خاص بالتعامل مع الأحوال المدنية من أحد أصحاب الشأن إجراءات طالب الخدمة.

- تقديم بطاقة الرقم القومي كإثبات شخصية.

- تقديم المستندات المطلوبة للتصحيح للموظف المختص.

- استلام الخدمة بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

طرق استخراج الوثائق المميكنة من الأحوال المدنية

الأحوال المدنية تقدم 6 وثائق خدمية سواء من داخل المقار الإدارة الموزعة في المحافظات والمراكز، أو من خلال المنصة الإلكترونية لوزارة الداخلية، وتستعرض «الوطن» طريقة الحصول على الوثائق الخدمية.

- شهادة الميلاد

- شهادة الوفاة

- بطاقة الرقم القومي

- وثيقة الزواج

- وثيقة الطلاق

- قيد عائلي

توسعت وزارة الداخلية في تسهيل عمليات استخراج الوثائق المميكنة عن طريق الاتصال بالخط الساخن ومنها بدل تالف لبطاقة الرقم القومي ويكون كالتالي:

- الاتصال على الرقم الساخن للسجل المدني وهو 16582.

- اختيار طلب إصدار بطاقة بدل تالف أو فاقد أو تغيير بيانات البطاقة.

- تقديم البيانات الشخصية حسب المستندات والأوراق الرسمية.

- تُرسل البطاقة عن طريق البريد حتى المنزل أو تحديد مكان استلامها.

- تحديد وسيلة الدفع والعنوان المراد إرسال البطاقة عليه.

- لا يتم إصدار البطاقة للمرة الأولي بل يجب التوجه إلى السجل المدني الأقرب لمحل السكن.