كيفية استخراج القيد العائلي إلكترونيًا في خطوات

أتاحت وزارة الداخلية للمواطنين تقديم الكثير من الخدمات من خلال موقعها الإلكتروني، وذلك فى إطار خطة تقديم الخدمات المميكنة، ومن بين تلك الخدمات التى تقدمها الوزارة للمواطنيين خدمة استخراج قيد عائلي.

وخلال التقرير التالى، توضح «الوطن» كيفية استخراج قيد عائلي بطريقة سهلة وبسيطة من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

كيفية استخراج القيد العائلي

وأولى تلك الخطوات لاستخراج القيد العائلي إلكترونيًا تكون عن طريق الدخول على موقع وزارة الداخلية من خلال الرابط https://moi.gov.eg/home/directoryservices وبعدها القيام بتسجيل الدخول وفى حالة عدم وجود حساب لك على الموقع يمكنك إنشاء حساب والقيام بتسجيل الدخول.

أما الخطوة التالية تكون بالضغط على أيقونة «دليل الخدمات» ومن خانة الأحوال المدنية الضغط على أيقونة «القيد العائلي»، وبعدها القيام بتسجيل كافة البيانات المطلوبة وبعدها إدخال العنوان وتسديد رسوم الخدمة وسيتم إيصال القيد العائلى حسب العنوان الذى تم تحديده.

شروط استخراج قيد عائلي

وهناك عدة شروط لا بد من توافرها لاستخراج قيد عائلي إلكترونيًا وهى أن يكون قد سبق وتم استخراج شهادات ميلاد مميكنة لكافة أفراد الأسرة، أو استخراج بطاقات لمن هم أكثر من 16 عامًا.

ويجب أن تكون الحالة الاجتماعية بالبطاقة الشخصية للزوجين هي بالفعل آخر حالة اجتماعية حالية، كما يشترط أن يكون مقدم الطلب هو صاحب الشأن أو أن يكون له صلة قرابة حتى الدرجة الثانية، ثم كتابة كل بيانات الأسرة، وأن يكون قد طبع من قبل وثيقة زواج مميكنة.

أما فى حالة أن كانت هناك حالة طلاق لا بد من كتابة كل البيانات وكتابة أسماء الزوجات والأبناء كاملة مع الأرقام القومية لهم، وفى حالة أن كان هناك أحد الأفراد متوفى لا بد أن تكون شهادة الوفاة مطبوعة ومميكنة سابقًا.