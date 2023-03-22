وزير الكهرباء يترأس اجتماع الجلسة الثانية لمجلس إدارة هيئة الطاقة المتجددة

ترأس الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماع الجلسة الثانية لمجلس إدارة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لعام 2023، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد مصطفى الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وأعضاء مجلس الإدارة وقيادات الهيئة.

وناقش المجلس مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2023-2024، والتي قدرت جملتها بنحو 8.351 مليار جنيه مصري، موزعة على نحو 3.0 مليار جنيه موازنة جارية ونحو 5.4 مليار جنيه موازنة استثمارية تتركز على إنشاء مشروعات طاقة متجددة، تتضمن استكمال أعمال انشاء محطة توليد الكهرباء باستخدام طاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات بمنطقة خليج السويس بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين، ومحطة توليد الكهرباء باستخدام الخلايا الشمسية بقدرة 20 ميجاوات بمدينة الغردقة بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا»، وذلك في إطار سعي الدولة لزيادة مشاركة مصادر الطاقة المتجددة لأكثر من 40% عام 2035.

واستعرض المجلس قرارات رئيس الجمهورية الخاصة بتخصيص مساحات أراضٍ إضافية لمشروعات الطاقة المتجددة بمحافظات أسوان وسوهاج ومرسى مطروح، ليتجاوز إجمالي المساحات المخصصة لتلك المشروعات 31 ألف كيلو متر مربع، تسمح باستيعاب قدرات إضافية سواء لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، أو لإنتاج الهيدروجين الأخضر الذي تشهد أسواقه زخما عالميا متزايدًا.

كما استعرض المجلس، تطور الأداء الحالي للهيئة على المستويين الفني والمالي، والإجراءات المتخذة من قبل الهيئة بخصوص مشروعاتها الحالية والمستقبلية، فضلا عن المجهودات المبذولة لرفع كفاءة أداء كل من مجمع طاقة رياح الزعفرانة ومجمع طاقة رياح جبل الزيت وباقي مشروعات الهيئة.

طرح 32 شركة مملوكة للدولة في البورصة

وأشارت وزارة الكهرباء في بيان، إلى أنّه في ضوء السياسات والدعم الذي توليه الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة «الشريك الأساسي»، وإعلان الحكومة المصرية عن البدء في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة بهدف ضخ استثمارات حكومية داعمة للنشاط الاقتصادي، أعلن رئيس مجلس الوزراء، طرح 32 شركة مملوكة للدولة في البورصة أو لمستثمر رئيسي ضمت محطات لتوليد الكهرباء بمجمع الزعفرانة (8 مشروعات) بقدرة إجمالية 540 ميجاوات، ومحطات طاقة الرياح بمجمع جبل الزيت عدد (3 محطات) بقدرة إجمالية 580 ميجاوات.

وفي نهاية الاجتماع، أشاد شاكر بالجهود المبذولة من قبل العاملين ومجلس إدارة هيئة الطاقة المتجددة، لإجراء أعمال الصيانة وخطط الإصلاح، ما يسهم في رفع المعدلات الإنتاجية وخفض التكلفة، مؤكدا ضرورة الاستمرار على هذا النهج وتكاتف الجهود من أجل الوصول للأهداف المرجوة.