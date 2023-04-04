مسلسل مذكرات زوج الحلقة 13.. «يارا» تفسخ خطبتها قبل الفرح بأسبوع

أحداث مثيرة تضمنتها الحلقة 13 من مسلسل مذكرات زوج اليوم، حيث عاد «رؤوف» لمنزله لأول مرة عقب طلاق زوجته ليطمئن على ابنه علاء عقب خروجه من المستشفى، ثم غادر في ظل إصرار الجميع واصطحب والدته معه لتوصيلها إلى منزلها.

الحلقة الـ 13 من مسلسل مذكرات زوج

وتضمن مسلسل مذكرات زوج الحلقة 13، نصيحة الدكتور طه عياد خالد الصاوي- ليوسف- عمر الشناوي أن يجدد علاقته بخطيبته لا سيما بعد أن انتابه زعر الإقدام على الزواج الذي لم يبق أمامه سوى أسبوع، قائلاً له : «الزواج قيد اختياري وقت ما تكونش عايزة اخلع» لتتغير علاقته بخطيبته «يارا» ويبدأن في مواجه مشاكل، حيث يرفض مقابلها ويعود للحديث مع صديقته القديمة فينشأ خلاف بينه وبين خطيبته.

أحداث مسلسل مذكرات زوج الحلقة الـ 13

وعلى صعيد آخر، من أحداث الحلقة 13 من مسلسل مذكرات زوج، نصحت الخادمة «شيرين» عائشة بن أحمد أن تحسن علاقتها بـ«رؤوف» وتحاول كسبه واستعادة العلاقة مرة أخري، بينما هي لم تستجب ظاهريا لكنها أحضرت بنفسها طعام يحبه «رؤوف».

مسلسل مذكرات زوج

مذكرات زوج، مسلسل درامي اجتماعي مناسب لجميع أفراد الأسرة، من إخراج تامر نادر، سيناريو محمد سليمان عبد المالك، وذلك عن قصة الكاتب الراحل أحمد بهجت، تدور أحداثه في إطار اجتماعي، مكون من 15 حلقة فقط، ويُذاع يوميًا عبر شبكة قنوات cbc.

أبطال مسلسل مذكرات زوج

يشارك في بطولة مسلسل مذكرات زوج، عدد من النجوم إذ يؤدي دور البطولة طارق لطفي، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، إدوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجي، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا.