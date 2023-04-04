سيدات باب رزقهن من «العيش الملدن» الفلاحي بالشرقية.. موسم البيع رمضان

يكثر الطلب على العيش الملدن «الخبز فلاحي محمص»، خلال أيام شهر رمضان المبارك، وله زبائن كُثر إذ يطلبونه للسحور ووجبات الإفطار، كما أنه مميز بمذاقه الفلاحي المصنوع من مزيج من دقيق قمح بلدي ودقيق الذرة الأبيض، ويُسوى في فرن فلاحي وعلى نار هادئة من الحطب والفحم أو نشارة الخشب، ما يعطيه مذاقا مختلفا ومحببا، ويبدأ سعر الكيلو بـ35 جنيها.

وفي ميدان المنتزه بمدينة الزقازيق، تجلس عدة نساء يفترشن الأرض بالعيش الملدن والجبنة القديمة، الأكثر طلبا خلال شهر رمضان المبارك، يخرجن مع أول ساعات الصباح كل يوم قاصدين مكانهم المخصص لبيع وسيلة رزقهم «العيش الملدن»، يقضون ساعات طويلة حتى الانتهاء من البيع.

العيش الفلاحي الملدن الأكثر طلبا في الزقازيق

تقول أم بسمة سيدة في منتصف الأربعينات من العمر في تصريحات خاص لـ«الوطن» أنها اعتادت منذ سنوات بيع العيش الفلاحي الطري والملدن، لافتة إلى أنها كانت تخبزه وتجهزه رفقة شقيقتيها وعدد من النساء بالأجر اليومي إذ يحتاج لأيدي عاملة كثيرة، ثم تخرج لبيعه سواء على الطرق العامة أو حتى في ميدان المنتزه المعروف ببيع العيش الملدن والجبنة القديمة.

الشرقية والدقهلية الأكثر شهرة بالعيش الملدن

وتتابع أم بسمة بابتسامة تعلو وجهها: «بقالي سنين ببيع العيش الملدن، ولما تضيق بيا ومقدرش أكلف وأخبزه في البيت بشتريه جاهز من قرية بمحافظة الدقهلية أو الشرقية ودول المشهورين بالعيش، معلقة بروح اشتريه من ستات خبازين على باب الله زيي، لكن لما أخبز لنفسي بكسب أكتر وأتمنى الظروف تساعدني أخبز بنفسي» وفق قولها.

وتضيف أنها هي وشقيقتيها الاثنتين يقضيان أطول ساعات يومهم في العمل إلا أن رمضان يتطلب عمل أكثر فالبيع فيه أكثر نسبيا مقارنة بالأيام الأخرى، لافتة إلى أن العمل رغم أنه شراء وبيع فقط إلا أنه متعب، ويضطرون للمبيت أحيانا إلى جوار فرشتهم في الشارع في بعض الأحيان أو تشوينها بأجر عند أحد المحلات.. حسب قولها.

وتشير إلى أسعار العيش الملدن وهو يباع بالكيلو، كالتالي:.

- سعر كيلو عيش طري فلاحي خليط من دقيق القمح والذرة 35 جنيها.

- سعر كيلو عيش ملدن فلاحي قمح وذرة 40 جنيها.

- سعر كيلو رقاق فلاحي أسترالي على قمح 40 جنيها.