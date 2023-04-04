مصطفى حسني عبر قناة الناس: انهيار العلاقة مع الوالدين ضياع للبركة

أكد الداعية الإسلامي مصطفى حسني، أن أغلى علاقة مع البشر هي العلاقة مع الأب والأم، وهي رقم اثنين بعد توحيد العبد لربه، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: «وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما».

انهيار العلاقة مع الأهل فساد كبير في الدنيا والآخرة

وأوضح مصطفى حسني، خلال حلقة برنامج «رميم»، المذاع على فضائية «الناس»، مساء اليوم الثلاثاء، أنه لما سئل النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله، قال الصلاة على وقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد، مضيفًا: «وبالتالي انهيار العلاقة مع الأهل فساد كبير في الدنيا والآخرة ولو تقدر تصلح علاقتك بأهلك أقف وامشى في رحلة البناء والترميم، هناك ثلاثة أمور تفسد العلاقة مع الأهل؛ وهي الانشغال والقسوة والزعل».

وأضاف: «مفيش حد ينفع ينشغل عن أهله مهما كانت الظروف ومهما كانت المكاسب، أو تكون قاسي مع أهلك ده مفسدة كبيرة، تبقى مصيبة لو أنت قاسي ومن ضمن اللي بتقسو عليهم أهلك، كل دي من أسباب انهيار العلاقة مع الأهل هم كبروا اوعى تبص بشدة لهم عشان متبقاش عاق».

وتابع مصطفى حسني «شوف لما تقارن كيف كانت حياتك صعبة عشان أهلك مسافروش بره زي أهل أصحابك اللي ريحوهم، تقوم تزعل معاهم لا خليك متسامح بلاش قسوة ولا زعل ولا انشغال كده علاقتك هتبوظ مع أهلك ومعاها البركة هتروح».

انطلاق قناة الناس

وانطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023، وتبث عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي جميع مجالات الحياة.