ينتظر قطاع كبير من الجمهور موعد عرض مسلسل الإمام الشافعي على قناة الحياة اليوم وشاشتي DMC وCBC لمتابعة أحداث حلقة جديدة من المسلسل الذي يقوم ببطولته النجم خالد النبوي، ويتناول سيرة الإمام الشافعي خلال إقامته في مصر في السنوات الأخيرة من حياته.

موعد عرض مسلسل الإمام الشافعي على قناة الحياة اليوم:

وعبر 3 قنوات فضائية في مواعيد مختلفة يُعرض المسلسل يوميًا في رمضان كما يُعاد أكثر من مرة إلى جانب عرضه على منصة WATCH IT الالكترونية، وسيكون موعد عرض مسلسل رسالة الإمام الشافعي على قناة الحياة اليوم في الساعة 10:45 مساءً، على أن يُعاد في الساعة 9.15 صباحًا.

ويُعرض أيضا المسلسل على قناة DMC في الساعة 6.30 مساءً، ويُعاد المسلسل في الساعة 6.15 صباحًا، والإعادة الثانية ستكون في الساعة 11 صباحًا، إلى جانب عرضه على شاشة قناة CBC في الساعة 12.15 صباحًا، والإعادة 5 صباحًا.

أحداث مسلسل الإمام الشافعي على قناة الحياة اليوم:

وتتناول أحداث مسلسل الإمام الشافعي على قناة الحياة اليوم، سيرة الإمام محمد بن إدريس الشافعي القرشي، في نهاية القرن الثاني وبداية الثالث الهجري، وذلك في سنوات إقامة الإمام في مصر ومحاولاته لجمع تراث الإمام الليث بن سعد لتدوينه وحفظه، كما يسلط المسلسل الضوء على محبة الشافعي لمصر وأهلها ويقدم نماذج من تعاملاته مع المصريين آنذاك.

صناع مسلسل اﻹﻣﺎم الشافعي

وﻣﺳﻠﺳل رسالة اﻹﻣﺎم الشافعي من بطولة النجم ﺧﺎﻟد اﻟﻧﺑوي، ويشاركه نجوم الفن الدراما المصرية والعربية من بينهم أروى جودة، وسماح السعيد وحمزة العيلي، ونضال الشافعي، إلى جانب فنانين من الدول العربية من بينهم السوريين خالد القيش، وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسيو، والمسلسل سيناريو حوار وأشرف على الكتابة السيناريست محمد هشام عبية، ومن إخراج الليث حجو.