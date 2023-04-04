مصرع شاب سقط من الطابق التاسع في ظروف غامضة بحلوان

لقي شاب مصرعه، إثر سقوطه من الطابق التاسع في ظروف غامضة، بمدينة حلوان، وانتقلت قوة أمنية من مباحث القسم، وجار عمل التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وردت إشارة للمقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، من مستشفى حلوان العام، مفادها استقبال جثة شاب يدعى «أحمد أسامة»، 17 سنة، ومقيم بشارع عبد الرحمن، دائرة القسم، متوفى جراء سقوطه من علو، متأثرا بنزيف داخلي وكسور في أنحاء متفرقة من الجسد.

وانتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ وجار عمل تحريات مكثفة للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.