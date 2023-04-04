وزير المالية: تحويل 1.5 مليون طن مخلفات إلى طاقة سنويًا

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن محطة تحويل المخلفات الصلبة البلدية إلى طاقة كهربائية هو مشروع رائد يجسد استخدام التكنولوجيا المتطورة التي تعمل على تحويل المخلفات البلدية إلى طاقة نظيفة صديقة للبيئة وهو بمثابة أول تطبيق لإستراتيجية الدولة في هذا المجال.

تحويل المخلفات إلى طاقة

وأوضح وزير المالية، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، أن المشروع يستهدف تحويل نحو 1,5 مليون طن من المخلفات إلى طاقة سنوياً، وهذا يهدف إلى التخلص الآمن من النفايات وتوفير مصدر جديد للطاقة المتجددة، وتوفير مساحات من الأراضي التي كانت تستخدم في دفن العديد من النفايات، مشيرا إلى أن هذا المشروع الاستثماري قد وجهت وشكلت فيه الدولة الاستثمار بكافة أشكاله وخاصة الاستثمار الأجنبي وينفذه تحالف مصري .

استخراج سماد عضوي من المخلفات

وتهدف هذه المحطة إلى تحويل 20% من المخلفات اليومية إلى طاقة بدلاً من حرقها أو دفنها، لذلك يتم العمل على معالجتها لينتج منها السماد العضوي أو وقود بديل لمصانع الأسمنت.