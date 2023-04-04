مسلسل سره الباتع الحلقة 13.. شباب القرية يقطعون أصابعهم لإنقاذ حامد

كشف مسلسل سره الباتع الحلقة 13، عن حيلة جديدة اتبعها أهل القرية، لإنقاذ حامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد السعدني، من القبض عليه وإعدامه من قبل الفرنسيين.

مسلسل سره الباتع الحلقة 13

وخلال أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 13، اتجه رجال القرية إلى دق وشم العصفورتين على جبهتهم، وقطع أحد أصابعهم، ليفشل الفرنسيون في معرفة حامد، حيث يبحثون عنه من خلال الوشم الشهير به وأحد أصابعه المقطوعة.

وعندما ذهب ناجي الذي يجسد شخصيته الفنان ميدو عادل، إلى حامد، يعترض الأخير على ما يحدث، ويصمم على تسليم نفسه للفرنسيين، لكن أهل القرية يربطوه في الشجرة خوفا من إقدامه على هذه الخطوة.

وعلى الجانب الآخر، يذهب الشيخ شهاب الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد عبدالعزيز، إلى والدة صافية التي تجسد شخصيتها الفنانة عايدة رياض، ليسألها عن مكان اختباء حامد، لكنها تخبره أنّها لا تعلم شيئا عن مكانه.