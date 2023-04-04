كريم فهمي لـ«أنا والقناع»: أبحث عن الاطمئنان لعائلتي بسبب قلقي عليهم

قال الفنان كريم فهمي، إنه يحاول البحث دائما عن الاطمئنان، و«طوال الوقت أبحث عن الاطمئنان لعائلتي دائما لأنني دائما قلق عليهم».

خلف قناع الصمت

وأضاف فهمي، خلال استضافته ببرنامج «أنا والقناع» الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب على شاشة «الحياة»: «مش بدور ليا لكن بدور ليهم، وأما بحب أخبي شعوري بخبيه وراء قناء الصمت، ومش بحب أحسس أي حد إني مضايق، لكن مراتي هي اللي بتبقى عارفه إن فيه مشكلة سواء في الشغل أو غيره، ومش بحب أحسسها لكن هي بتاخد بالها».

فهم زوجته

وتابع: «مراتي فهمت إني مش بحب أتكلم في المشكلات، سواء حاجة مش بسطاني أو مضايقاني، ومش بتحاول تفتح الموضوع مرة واحده».

وأكد أنّه غير مثالي مطلقا: «مفيش حد مثالي ولا حد معصوم غير الرسول عليه الصلاة والسلام، وممكن تحاول توصل لدا لكن مش هتوصله».